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Доходы жителей России в 2016 году упали на 5,9%
Доходы жителей России в 2016 году упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом, Росстат.
 

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