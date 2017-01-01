В квартире, где произошел пожар, двое мужчин распивали спиртное, а затем уснули. Гость проснулся от задымления, успел выбежать на балкон. Второй мужчина погиб, его тело было найдено во время тушения. 58 - летняя женщина скончалась в больнице.