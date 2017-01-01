Губернатор Тулеев обсудил с с первым заместителем правительства России Игорем Шуваловым кузбасские моногорода Анжеро-Судженск и Юргу.
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Губернатор Тулеев обсудил с с первым заместителем правительства России Игорем Шуваловым кузбасские моногорода Анжеро-Судженск и Юргу.
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