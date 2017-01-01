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Тело Виктории Реймер подняли на поверхность
В штреке была обнаружена высокая концентрация метана, к тому же сама конструкция не позволяла в свободном доступе проникнуть внутрь, чтобы провести все необходимые манипуляции по подъему тела.
 

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