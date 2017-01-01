1 и 2 января в Кузбассе объявлено штормовое предупреждение: в регионе ожидается усиление ветра до 20-23 м/с, местами до 28 м/с.
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1 и 2 января в Кузбассе объявлено штормовое предупреждение: в регионе ожидается усиление ветра до 20-23 м/с, местами до 28 м/с.
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