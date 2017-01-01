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Житель Москвы получил пять суток ареста за мелкое хулиганство, устроенное на борту самолёта
Инцидент произошёл при посадке в самолёт, следующий рейсом «Кемерово-Москва».
 
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