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1 августа в школах Кузбасса пройдут выпускные балы

Выпускные балы в школах Кузбасса состоятся 1 августа, празднования пройдут на открытых площадках и будут сопровождаться профилактическими мерами. Об этом говорится в распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о частичной отмене введенных ранее ограничений.

Согласно распоряжению, планы и сценарии выпускных балов будут разработаны при участии родительских комитетов. Праздничные мероприятия для выпускников пройдут на открытом воздухе, без непосредственного контакта детей из разных классов. Выпускники будут должны соблюдать масочный режим, перед началом мероприятий участникам балов измерят температуру.

Образование
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kuzbassnews.ru
16/07/2020
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