1 июля в Мысках пройдет шорский национальный праздник «Томазак - Пайрам - 2017»

1 июля в Мысках состоится шорский национальный праздник «Томазак - Пайрам - 2017». Начало праздника в 12 час. в пос. Чувашка.

Праздник проводится для возрождения и сохранения традиций, обычаев шорского народа, национальных видов спорта, пропаганды здорового образа жизни и духовно-нравственного воспитания молодежи.

В программе – выступления фольклорных творческих коллективов коренных малочисленных народов, конкурс на лучшее оформление шорского национального стана ««Кеп-Сoс», представление шорских национальных блюд, выставка произведений национального народного творчества, конкурс авторских коллекций шорского национального костюма «Чакшы шор кеби», а также соревнование на самую дружную творческую семью «Мен Толум».

Гости праздника смогут принять участие в соревнованиях национальных видов спорта – в борьбе «Куреш», стрельбе из лука по фигуре, перетягивании каната, метании камня, колке дров на скорость и др.