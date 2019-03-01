1 марта 2019 года – последний день представления отчетности СЗВ-СТАЖ за 2018 год

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает, что не позднее 1 марта 2019 года работодателям необходимо представить сведения о работниках по форме СЗВ-СТАЖ. Ожидается, что всего территориальные органы ПФР примут отчеты у 45 тысяч работодателей Кемеровской области. В соответствии с действующим законодательством страхователь представляет сведения на всех работающих у него застрахованных лиц за предшествующий отчетный период. Даже если в компании числится 1 сотрудник (он же директор), необходимо также заполнять на него сведения. Сведения могут быть представлены в территориальный орган ПФР в электронной форме по электронным каналам связи, с усиленной квалифицированной электронной подписью, а также при личном приёме (через представителя), по почте. Напомним, что СЗВ-СТАЖ – годовой отчет, составленный по данным кадрового учета, который содержит информацию по всем сотрудникам, которые выполняют работу по трудовому договору или договору гражданско-правового характера. Отчетная кампания направлена на соблюдение пенсионных прав граждан. Полученные данные пополнят сведения персонифицированного учета за 2018 г. Кузбассовцы смогут увидеть целостную картину накопленных пенсионных баллов и стажа. Законодательство предусматривает ответственность за непредставление в ПФР в установленный срок либо представление неполных или недостоверных сведений. К такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого работника. А за несоблюдение организацией или индивидуальным предпринимателем установленного порядка представления сведений в форме электронных документов ПФР сможет наложить штраф в размере 1 000 рублей. Более подробную информацию о новой форме отчётности СЗВ-СТАЖ можно получить на официальном сайте ПФР ( www.pfrf.ru )