1 марта 2019 года в Новокузнецке пройдет Сибирский открытый детский форум

Мероприятие состоится в рамках детской программы Международного женского форума «Роль женщины в развитии промышленных регионов». Организаторы: областной департамент образования и науки, Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Областной центр дополнительного образования детей.

Форум направлен на всестороннее развитие школьников, вовлечение детей и молодежи в процесс социально-значимой деятельности, поддержку и развитие их социально ориентированных инициатив.

В рамках мероприятия состоится публичная защита проектов активных школьников Кузбасса, победителей заочного этапа областного конкурса социальных инициатив детских общественных объединений, в шести номинациях: «Детский туризм: традиции и инновации», «Профессии будущего», «Взаимоотношения детей и родителей», «Основы самобезопасности», «Успех каждого», «Моя новая школа: цифровизация образовательного пространства».

Телефоны для справок: 8 (384-2) 36-91-63; +7 905 967 40-20.