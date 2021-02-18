1 марта в Кузбассе стартуют соревнования по парашютному спорту

Аэропорт в Кемерово перестал принимать самолеты из-за снегопада Три самолета из Москвы не смогли вовремя приземлиться в Кемерово из-за снегопада, сообщили "...

Январский рост добычи угля в Кузбассе составил 1% Согласно сообщению, угля коксующихся марок в январе 2021 года добыто 5,5 млн тонн (в январе 2020...

В Новокузнецке задержали пенсионера, выстрелившего из ружья в местного жителя Сотрудники полиции задержали в Новокузнецке 71-летнего мужчину, который выстрелил из охотничьего...