Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

1 марта в Кузбассе стартуют соревнования по парашютному спорту

Соревнования по парашютно-горнолыжному двоеборью — параски — пройдут с 1 по 7 марта на аэродроме и горнолыжном комплексе «Танай» Промышленновского округа.

Более 50 российских спортсменов будут соревноваться в прыжках на точность приземления и гигантском слаломе.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Спорт
Топ
Промышленная
kuzbassnews.ru
18/02/2021
Спорт
Топ
Промышленная
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Аэропорт в Кемерово перестал принимать самолеты из-за снегопада
Три самолета из Москвы не смогли вовремя приземлиться в Кемерово из-за снегопада, сообщили "...
Январский рост добычи угля в Кузбассе составил 1%
Согласно сообщению, угля коксующихся марок в январе 2021 года добыто 5,5 млн тонн (в январе 2020...
В Новокузнецке задержали пенсионера, выстрелившего из ружья в местного жителя
Сотрудники полиции задержали в Новокузнецке 71-летнего мужчину, который выстрелил из охотничьего...
Цивилёв прокомментировал частую гибель горняков в шахтах
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в эфире радиостанции «Маяк» ответил на вопросы...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus