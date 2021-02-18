1 марта в Кузбассе стартуют соревнования по парашютному спорту

Соревнования по парашютно-горнолыжному двоеборью — параски — пройдут с 1 по 7 марта на аэродроме и горнолыжном комплексе «Танай» Промышленновского округа.
Более 50 российских спортсменов будут соревноваться в прыжках на точность приземления и гигантском слаломе.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
18/02/2021
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