10 августа в Томской писанице пройдет фестиваль «Симфоночь»

В программе международного фестиваля "Симфоночь" - концерт Губернаторского симфонического оркестра государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, солистов Большого театра и ведущих оперных театров России, а также популярного итальянского певца, участника телепроекта «Голос» Томаса Грациозо.
Завершится «Симфоночь» мероприятием для любителей танцев на природе.
Стоянка автомобилей предусмотрена напротив служебного входа в музей-заповедник «Томская писаница». Стоянка автобусов — у главного входа.
Вход свободный (бесплатный).
Начало в 18:00.
Фото: пресс-служба АКО
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