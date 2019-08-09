10 августа в Томской писанице пройдет фестиваль «Симфоночь»

В Кузбассе сняли с рейса неисправный междугородний автобус В Новокузнецке из-за технической неисправности сегодня сняли с рейса междугородний автобус.

В Кузбассе осуждён полицейский-мошенник В Кузбассе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего бывшего начальника отдела...

Двое детей и двое взрослых утонули на реке в Кузбассе В Кузбассе вечером 7 августа произошла трагедия: на реке Томь утонули двое детей и двое взрослых....