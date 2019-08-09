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10 августа в Томской писанице пройдет фестиваль «Симфоночь»

В программе международного фестиваля "Симфоночь" - концерт Губернаторского симфонического оркестра государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова, солистов Большого театра и ведущих оперных театров России, а также популярного итальянского певца, участника телепроекта «Голос» Томаса Грациозо.

Завершится «Симфоночь» мероприятием для любителей танцев на природе.

Стоянка автомобилей предусмотрена напротив служебного входа в музей-заповедник «Томская писаница». Стоянка автобусов — у главного входа.

Вход свободный (бесплатный).

Начало в 18:00.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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09/08/2019
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