10 декабря в городе Кемерово прошел V Международный конкурс-фестиваль «7 ступеней» учрежденный фондом поддержки и помощи талантам «Время чудес». Более 300 коллективов стали участниками конкурса, в связи с этим конкурсный этап был разделен на два дня. Город Полысаево представили хореографические коллективы «Дворца культуры «Родина»: образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» (руководитель О.В.Завьялова) и хореографическая студия «Ритм» (руководители Т.В. Иванова и К.В. Извеков).

Коллективы оценивало компетентное жюри в составе: Педагог кафедры современной хореографии Института хореографии КемГИК, обладатель ГРАН-ПРИ "Студенческая весна" РФ и СНГ, Лауреат 1 степени фестиваля "Моно" (Прага), художественный руководитель Ансамбля современной хореографии «Вне фокуса» г. Кемерово, Алексей Валерьевич Ожимков; педагог-хореограф танцевальной школы «Eclat» (г. Эрбах, Германия) и танцевальной студии «Tanzblick» (г. Зенден, Германия), призер национальных конкурсов в г. Мюнхен, г. Ульм, Германия, Анастасия Шлейхер, а так же балетмейстер, победитель международных хореографических конкурсов России, Испании, Италии, Чехии, Германии, ученица по дисциплинам Contemporary и Современный танец педагогов Израиля, Англии, США, Голландии, Финляндии и Франции, педагог "International Dance Center", г. Санкт-Петербург, Алена Васильевна Черткова.

На суд жюри и зрителей наши коллективы представили по одной хореографической постановке: хореографическая студия «Ритм» - «Белый лебедь» (номинация стилизованный танец, 10-12 лет) и ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» - «Динозаврик» (эстрадный танец, 7-9 лет), «Кусочек неба» (номинация эстрадный танец, 13-15 лет).

Талант, упорство и старания привели наши коллективы к достойным наградам: образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» в номинации 13-15 лет – удостоились звание дипломантов 2 степени, а в номинации 7-9 лет – дипломанты 1 степени. Хореографическая студия «Ритм» поднялись на третью ступень пьедестала - звание лауреата 3 степени.

Мы от всей души поздравляем участников коллективов, руководителей и конечно родителей с достойным завершением творческого 2017 года. В наступающем году хочется пожелать творческих свершений, вдохновения, ярких, оригинальных постановок и конечно новых побед.