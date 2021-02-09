10 февраля в Кемерове заработает комиссия по допуску участников к соревнованиям «Лыжня России-2021»
Регистрация участников муниципального этапа XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» будет проходить с 10 февраля по адресу: ул. Тухачевского,19 (время работы: 9.30 – 16.30, тел. 31-97-36).
Центральный старт открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории Кузбасса пройдет 13 февраля в городе Топки на лыжной базе «Лесная» (ул. Комсомольская, 28). А в Кемерове спортивное событие состоится в этот же день на базе СШОР № 3 (ул. Волкова, 45). Старт – в 11.00. Награждение – в 14.00
Вниманию кемеровчан! Для обеспечения безопасности 13 февраля с 11.00 до 14.00, на время проведения соревнований, вход на лыжные трассы Рудничного бора будет ограничен, пункт проката спортивного инвентаря начнет работу с 14.00.
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