10 февраля в Кемерове заработает комиссия по допуску участников к соревнованиям «Лыжня России-2021»

В Кузбассе произошло землетрясение из-за горных работ Подземный толчок произошел 8 февраля в 09:25 мск на юге Кемеровской области с эпицентром в...

В 2020 году смертность в 2 раза превысила рождаемость в Кузбассе Оказалось, что по итогам года смертность в регионе почти в два раза превысила рождаемость. Согласно...

В 2020 году смертность в 2 раза превысила рождаемость в Кузбассе Оказалось, что по итогам года смертность в регионе почти в два раза превысила рождаемость. Согласно...