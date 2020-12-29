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10 вместительных городских и пригородных автобусов поступили в Кузбасс

8 городских и 2 пригородных автобуса НефАЗ направлены в автотранспортные предприятия региона по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».

«В соответствии с планом масштабного обновления общественного транспорта для Кузбасса закуплена комфортная вместительная техника российского производства. Общая стоимость поступивших сегодня автобусов — более 93,4 миллиона рублей. На модернизацию транспортных предприятий из бюджета области направлено 7 миллиардов рублей, это позволит к 300-летию региона обновить автопарк на 60%», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

По одному городскому дизельному автобусу НефАЗ стоимостью более 8,8 млн рублей за единицу будут направлены в Березовский и Топки. Вместимость транспорта — 96 человек, техника работает на дизельном топливе, соответствующем экологическому классу Евро-5.

На городские маршруты Прокопьевска выйдут 6 новых НефАЗов стоимостью более 9,8 млн рублей каждый. Автобусы общей вместимостью 96 человек работают на природном газе.

Пригородные автобусы марки НефАЗ стоимостью более 8,5 млн рублей за единицу переданы в автотранспортные предприятия Кемерова и Прокопьевска. В каждом автобусе 44 посадочных места, техника работает на экологичном газовом топливе.

По информации министерства транспорта Кузбасса, еще 21 автобус ожидается 31 декабря. Техника будет направлена в 15 муниципалитетов. Всего в рамках различных программ в регион с 2019 года до конца первого квартала 2021 года поступит почти 1100 новых автобусов.

Общество
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kuzbassnews.ru
29/12/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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