Новости Кузбасса

В Кузбассе подвели итоги первых ста дней на пути к стремлению региона стать первым за Уралом. Перемены коснулись практически всех сфер жизнедеятельности, что не могло не отразиться на жизни городов. Какие изменения ждут нас, средствам массовой информации рассказал глава Калтанского городского округа И.Ф. Голдинов.

По словам руководителя муниципалитета, за этот небольшой период появилась возможность реализовать те проекты, которые несколько лет были только в планах и не могли воплотиться в жизнь в силу отсутствия финансовых возможностей.

Сегодня решается один из самых острых вопросов для Калтана - это предоставление жилья. 597 семей ждут своей очереди, из них 149 детей-сирот и 249 семей, проживающих в ветхих домах. В этом году в поселке Постоянный будет построен 9-этажный дом на 54 квартиры и начнется строительство еще одного 60-квартирного дома в Калтане, сдача которого запланирована на 2020 год. Первыми квартиры получат семьи, чьи дома были признаны аварийными еще в 2012 и 2013 годах, и сироты. Кроме того, благоустроенным жильем будут обеспечены молодые семьи и граждане, имеющие право на получение жилья по договорам социального найма.

Положительную динамику глава округа отмечает в действии программ по ремонту дорог. В 2017 году на эти цели направлено 46 млн рублей, в 2018 году - 50 млн, на 2019 год из всех источников финансирования определена сумма более 40 млн рублей. Планируется отремонтировать ул. Горького, ул. Калинина, проезды по ул. Болотная и Садовая, оборудовать пешеходный переход в районе магазина «Крендель». Также в округе продолжится реализация программы «Комфортная городская среда». Будут отремонтированы дворовые территории по улицам Комсомольская, 37, Калинина, 16 и Мира, 39.

Участие в реализации национальных проектов - еще одна прекрасная возможность решить наболевшие вопросы, отметил глава округа. В рамках нацпроектов запланирован ремонт бывшей школы №19 в поселке Малиновка, капитальный ремонт ДК «Прогресс» и строительство спортивных сооружений.

В 2019 году Калтан как моногород продолжит работу по реализации инвестиционных проектов. «Результатом работы 2018 года стала реализация проекта компании «Кузнецкэкология+» по безотходной переработке крупногабаритных шин. Запуск первой очереди состоится в уже феврале, второй этап - ближе к лету, т.к. еще необходимо решить проблемы с электроснабжением. На начальной стадии проработка проекта по строительству кирпичного завода. Сегодня инвестор активно просматривает площадку, где будут размещаться здания по производству, логистику, инфраструктуру. Реализация этого проекта уйдет на 2019-2020 годы, - делится планами Игорь Федорович. - Также рассматриваются проекты по строительству деревообрабатывающего цеха, по станции технического обслуживания и по открытию кинотеатра в пос. Малиновка».

Большие планы руководитель округа строит и к юбилею Калтана. По его словам, помимо всего перечисленного выше, необходимо завершить благоустройство площади около ДК «Сюрприз» в поселке Малышев Лог и установить спортивно-игровой комплекс для детей. В поселке Постоянный привести в порядок площадь общественных мероприятий и установить сцену. В Калтане планируется обустроить зону отдыха около загса, в районе МФЦ сделать детскую площадку, завершить благоустройство сквера Шахтеров и родника Серебряный ключ по ул. Жданова. Также к праздничной дате обновят постамент памятника Ленину, уделят должное внимание площади Победы и Пушкинскому дворику. После капитального ремонта свои двери распахнет комплексная детско-юношеская спортивная школа по пр. Мира, 12. В общем, планов много, главное, чтобы на все хватило средств и времени, а силы у нас есть, заверил глава Калтана.