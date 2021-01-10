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100-летие отметила кемеровчанка Татьяна Евгеньевна Мелкова

100-летие отметила кемеровчанка Татьяна Евгеньевна Мелкова, участница Великой Отечественной войны, ветеран труда.

Татьяна Евгеньевна родилась в Топкинском районе.

Когда началась война, девушка приняла решение поступить на курсы кондукторов. Сразу после учебы была направлена на фронт. 

Татьяна Евгеньевна сопровождала военные эшелоны с техникой и боеприпасами в сторону линии фронта, а назад с передовой везли раненых в госпитали. Весной 1943-го была зачислена в артиллерийскую бригаду Северо-Западного фронта в колонну паровозов особого резерва НКПС на должность старшего кондуктора. Весной 1944-го Татьяну Евгеньевну комиссовали, она устроилась на работу санитаркой в сельский родильный дом. 

Татьяна Евгеньевна воспитала трех дочерей.

В  Кемерове проживает с 1970 года, здесь до выхода на пенсию работала вахтером и уборщицей в одном из общежитий. Трудовой стаж ветерана составляет 31 год.

В настоящее время окружена заботой и вниманием со стороны родных, у юбиляра шесть внуков, восемь правнуков.

Татьяна Евгеньевна Мелкова имеет звание «ветеран труда», награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За отвагу».

Общество
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kuzbassnews.ru
10/01/2021
Общество
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