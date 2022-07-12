100 тысяч рублей за нападение собаки

Проведенной прокуратурой Куйбышевского района г. Новокузнецка проверкой установлено, что в сентябре 2020 года 11-летнюю девочку, возвращавшуюся домой, у подъезда покусала соседская собака породы «метис Стафа». Ранее уже имелись случаи нападения данной собаки на несовершеннолетнюю, однако хозяйкой должные меры к созданию безопасных условий выгула животного не приняты. Помимо вреда здоровью ребенку причинены нравственные и физические страдания.

На основании изложенного прокурор района обратился в суд в интересах пострадавшей с требованием взыскать с владельца собаки денежные средства в счет компенсации морального вреда.

Куйбышевский районный суд г. Новокузнецка удовлетворил заявленные прокурором требования и взыскал с хозяйки собаки в пользу несовершеннолетней 100 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.

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