102 выпускника в Кузбассе сдали ЕГЭ на 100 баллов

Loading...
По результатам основного периода ЕГЭ, который прошел с 3 по 25 июля, 100 баллов набрали 102 выпускника.
В 2019 году такой результат показали 82 человека.
04/08/2020
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
После планового двухнедельного отключения горячей воды, жители 100 домов Заводского района Кемерово...
|
Покупал и разливал спиртное 19-летний хозяин дома. А позже выяснилось, что и сам он ранее состоял...
|
Совместное распитие спиртного и попытка скрыть настоящий возраст девушкой привели к тому, что один...
|
В результате ДТП с участием автомобиля Nissan Terrano в Кемеровской области погибло два человека,...