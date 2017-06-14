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11- 12 июня в городе Кемерово состоялся Всероссийский фестиваль – конкурс детского и юношеского вокального творчества «На свободной земле»

11- 12 июня в городе Кемерово состоялся  Всероссийский фестиваль – конкурс детского и юношеского вокального творчества  «На свободной земле», который   не первый год радует зрителей Кузбасса своими красочными концертными программами.

Под крылом фестиваля  объединены юные исполнители из разных городов и районов Кемеровской области, Красноярского края и других областей. Участники фестиваля  представили своё  вокальное и сценическое мастерство,  обретая в совместном творчестве настоящую дружбу. Фестиваль проходит ежегодно при непосредственной поддержке администрации и департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. Авторами идеи и организаторами фестиваля являются солисты группы «Свободная земля» Леонид Большин и Светлана Антонова.

В этом году Полысаевский городской округ на фестивале представляли солистки вокальной студии «Радость» (руководитель Елена Александровна Сухорукова), которые показали высокие результаты в своих номинациях. Алина Маланина (эстрадный вокал) и Елизавета Борисова (народный вокал) завоевали Гран-при фестиваля, Виктория Рыбенко  (народный вокал) Лауреат 1 степени.

Зрителей  фестиваля порадовала профессиональная подготовка наших юных вокалистов. Маланина Алина и Борисова Елизавета получили сертификаты на участие в конкурсах-фестивалях г.Москвы и Московской области.

Культура
Кемерово
Полысаево
kuzbassnews.ru
14/06/2017
Культура
Кемерово
Полысаево
Новости Кузбасса

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