11- 12 июня в городе Кемерово состоялся Всероссийский фестиваль – конкурс детского и юношеского вокального творчества «На свободной земле», который не первый год радует зрителей Кузбасса своими красочными концертными программами.

Под крылом фестиваля объединены юные исполнители из разных городов и районов Кемеровской области, Красноярского края и других областей. Участники фестиваля представили своё вокальное и сценическое мастерство, обретая в совместном творчестве настоящую дружбу. Фестиваль проходит ежегодно при непосредственной поддержке администрации и департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. Авторами идеи и организаторами фестиваля являются солисты группы «Свободная земля» Леонид Большин и Светлана Антонова.

В этом году Полысаевский городской округ на фестивале представляли солистки вокальной студии «Радость» (руководитель Елена Александровна Сухорукова), которые показали высокие результаты в своих номинациях. Алина Маланина (эстрадный вокал) и Елизавета Борисова (народный вокал) завоевали Гран-при фестиваля, Виктория Рыбенко (народный вокал) Лауреат 1 степени.

Зрителей фестиваля порадовала профессиональная подготовка наших юных вокалистов. Маланина Алина и Борисова Елизавета получили сертификаты на участие в конкурсах-фестивалях г.Москвы и Московской области.