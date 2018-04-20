Комментарии

11 апреля 2018 года в концертном зале Детской музыкальной школы № 12 Ленинска-Кузнецкого состоялся городской конкурс пианистов, для участия в котором приглашались учащиеся фортепианных отделений Детских музыкальных школ, Детских школ искусств. В конкурном прослушивании приняли участие около 40 конкурсантов.

Каждый участник представлял три произведения, написанные в разные эпохи, разных музыкальных жанров и стилей. Пять полысаевских учащихся, воспитанников Детской школы искусств №54, были по достоинству отмечены в этом конкурсе.

Герляк Дарьяна стала Лауреатом I степени, ученица преподавателя Грековой Елены Иннокеньевны, прекрасно исполнила свою конкурсную программу. Жюри отметило ее мягкое и проникновенное исполнение. Для Дарьяны это не первый конкурс, в феврале этого года она получила звание Лауреата III степени VI Открытого Зонального детского конкурса «Восхождение» в г. Гурьевске.

Шумилова Алиса также показала высокий уровень исполнительского мастерства и завоевала звание Лауреата II степени. Учащаяся класса преподавателя Шумиловой Олеси Юрьевны с блеском выдержала художественность и стилистику исполняемых произведений. Жюри конкурса отметило ее техничность и яркую творческую индивидуальность исполнения. Алиса в свои 10 лет имеет большой опыт участия в различных пианистических конкурсах. Только за этот учебный год она стала Дипломантом II Международного заочного музыкального конкурса «Дети в мире старинной музыки» г. Москва, Лауреатом III степени VI Международного конкурса «Сибириада» г. Кемерово, участником IX Открытого областного фестиваля ансамблей г. Кемерово.

Кудряшова Ирина стала Лауреатом III степени, ученица преподавателя Беккер Ларисы Васильевны, в своем выступлении проявила яркость и индивидуальность исполнения. Жюри обратило внимание на оригинальность и сложность исполняемых ею произведений. Ирина в этом учебном году оканчивает музыкальную школу. За годы учебы часто становилась победителем Городских, участником Областных конкурсов. Порадовал членов жюри и тот факт, что в числе конкурсантов были представлены совсем юные музыканты. Учащиеся преподавателя Беккер Ларисы Васильевны Печеркина Дарья - 7 лет получила звание Дипломанта, Симбирцева Полина - 8 лет звание Лауреата II степени. Для девочек участие в данном конкурсе стало первым опытом выступления, но несмотря на это они справились с волнением и выступили достойно.

По итогам конкурса все учащиеся Детской школы искусств №54, принявшие участие, заняли призовые места разного уровня, что не может не свидетельствовать о высоком уровне преподавательского состава школы и ответственности учащихся и их родителей.