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11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Этот день был установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. За годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, каждый пятый узник был ребенком.

В Кемеровской области живет 306 человек, попавших в фашистские концлагеря совсем маленькими детьми. Они имеют статус бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Самым молодым из них уже около 80 лет. Все они, помимо страховой или социальной пенсии, получают материальную и социальную помощь государства. Эти граждане имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг.

С учетом проведенной индексации с 1 февраля 2019 года размер ЕДВ несовершеннолетних узников, не имеющих инвалидности, составляет 4052,40 руб. в месяц. Размер ЕДВ несовершеннолетних узников, признанных инвалидами, – 5403,22 руб. в месяц.

Стоимость набора социальных услуг – 1121,42 руб.

Кроме этого, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005 № 363 производится выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО) в размере 1000 рублей в месяц.

Общество
kuzbassnews.ru
11/04/2019
Общество
Новости Кузбасса

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