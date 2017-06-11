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11 июня 2017 года в 20.00 на площади у Дворца культуры "Родина" состоится бесплатный кинопоказ художественного фильма "Время первых"

11 июня 2017 года в 20.00 на площади у Дворца культуры "Родина" состоится бесплатный кинопоказ художественного фильма "Время первых", приуроченный ко Дню России.

Приглашаем всех желающих горожан и гостей города Полысаево. 

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
09/06/2017
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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