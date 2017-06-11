Новости Кузбасса

В Кемерове трёхлетний ребёнок ушёл из дома, пока мама была на работе В Кемерове сотрудники полиции привлекли к ответственности женщину, оставившую малолетних детей дома...

В Кемерове чествовали социальных работников Первый заместитель губернатора Владимир Чернов вручил орден "За обустройство земли Кузнецкой...

В Кузбассе больше двух недель ищут пропавшую женщину В Новокузнецком районе без вести пропала 58-летняя Ольга Григорьевна Дрелинг. Женщина ушла из дома...