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11 тысяч вакансий предложили работодатели в ходе IV Всекузбасской ярмарки рабочих мест

В областном департаменте труда и занятости населения подвели итоги мероприятия. В течение недели, с 15 по 19 апреля, ярмарка охватила все территории области.

В мероприятии приняли участие почти 500 работодателей. Кроме того, посетители рассмотрели варианты для трудоустройства из общего банка данных — более 33 тыс. вакансий от кузбасских предприятий.

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
22/04/2019
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Новости Кузбасса

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