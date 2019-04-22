11 тысяч вакансий предложили работодатели в ходе IV Всекузбасской ярмарки рабочих мест

В областном департаменте труда и занятости населения подвели итоги мероприятия. В течение недели, с 15 по 19 апреля, ярмарка охватила все территории области.
В мероприятии приняли участие почти 500 работодателей. Кроме того, посетители рассмотрели варианты для трудоустройства из общего банка данных — более 33 тыс. вакансий от кузбасских предприятий.
Фото: пресс-служба АКО
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