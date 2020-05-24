11 выпускников получат дополнительно по 10 баллов к ЕГЭ благодаря победе в Олимпиаде РУСАЛа

РУСАЛ объявляет о подведении итогов Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди школьников 5-11 классов «13-й элемент. Alхимия будущего».



Целью конкурса, который с 2012 года проводится при поддержке РУСАЛа, является выявление и развитие способностей школьников в естественно-научных предметах (математике, физике, химии и информатике). За все время проведения Олимпиады ее участниками стали более 14 тысяч школьников.



В текущем сезоне (2019/2020 годы) свои знания проверили 4 244 школьника из 257 школ более чем 50 регионов России. Традиционно конкурс проводится также среди учителей и школ. Призерами стали 237 школьников, в том числе 29 – победителями, 67 ребят заняли 2-е место, а 141 – третье. Победители и призеры конкурса получат дипломы, ценные подарки, а выпускники 11-го класса – дополнительно 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры. В текущем сезоне такого результата добились 11 выпускников, шесть из которых учатся в школах Новокузнецка. Победителем же среди 11-х классов стала школьница из Новосибирска Мария Матвеева.



Лучшими школами по итогам конкурса в этом году признаны: Лицей ИГУ (Иркутск), школа № 152 (Красноярск), гимназия № 91 (Железногорск), школа № 45 (Красноярск), РФМЛИ (Владикавказ), школа № 17 (Краснотурьинск), Лицей № 6 (Северобайкальск), школа № 5 (Дивногорск), школа № 27 (Волгоград), школа № 3 и школа № 5 (Ачинск).