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11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков

По инициативе Центра охраны дикой природы в 1997 году впервые в России отметили День заповедников и национальных парков. Праздничная дата для этого события выбрана не случайно - в этот день 104 года назад был образован Баргузинский заповедник. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других редких видов флоры у фауны на Байкале.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников в России. Он был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а (29 декабря 1916 г. по старому стилю) или 11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением правительства.

В России государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) федерального значения. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния, Заповедные территории это эффективная форма природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие нашей страны.

В Кузбассе общая площадь ООПТ составляет более 15% всей территории области. Статус федерального значения ООПТ, деятельность которых регламентируется Минприроды РФ имеют территории: Шорский национальный парк, Кузнецкий Алатау и памятник природы Липовый остров.

 

 

Елена Дударева, ФГБУ «Шорский национальный парк»

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kuzbassnews.ru
11/01/2021
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