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114 лет исполнилось жительнице Кузбасса Евдокии Третейкиной

Евдокия Тимофеевна родилась в Белоруссии. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе. Вышла замуж за колхозного фельдшера, который один воспитывал троих детей.

Когда младший сын после службы в армии по комсомольской путевке уехал в Сталинск (сегодня — Новокузнецк), Евдокия Тимофеевна и ее супруг поехали за ним.

В течение 20 лет долгожительница работала в городской дезостанции санитаркой.

Евдокия Третейкина награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет звания «труженик тыла» и «ветеран труда». У нее —6 внуков, 7 правнуков, 10 праправнуков.

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kuzbassnews.ru
11/01/2019
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