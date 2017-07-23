117 лет Новомарьинке

В Новомарьинском сельском клубе местные жители отметили 117-летие со дня основания деревни.
Председатель Совета ветеранов деревни Новомарьинка Тяжинского района Любовь Викторовна Карабанова поздравила земляков с праздником. Глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский вручил жителям деревни благодарственные письма за активную жизненную позицию. Работники культуры и участники художественной самодеятельности подготовили для земляков концертную программу.
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