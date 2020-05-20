1184 дорожных знака привели в порядок в Кемерово за минувшую неделю

Специалисты Центра организации дорожного движения восстановили кабели, кронштейны, кнопки, заменили матрицы, поправили и развернули 27 электронных регулировщиков. 79 светофорных стоек очистили от объявлений, покрасили – 19.
Кроме того, благоустроители поправили 18 дорожных знаков и 12 стоек. На проспекте Кузнецком в районе дома № 73 установили дорожный знак «Место для разворота».
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