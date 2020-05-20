1184 дорожных знака привели в порядок в Кемерово за минувшую неделю

Кемеровского студента арестовали за публикацию в соцсетях Кемеровские полицейские на 10 суток арестовали студента колледжа. Молодой человек размещал на своей...

Новокузнецк продолжает лидировать по числу заболевших в Кузбассе Под медицинским наблюдением находятся 508 человек, из них 428 — жители Новокузнецка, 80 — жители...

Новую шестиполосную магистраль в Кемерове откроют раньше срока Шестиполосную дорогу в Ленинском районе Кемерова достроят ко Дню шахтера. Об этом сообщил...