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12 апреля прошла акция "Кузбасс в порядке"

Более 64,6 тысяч жителей области собирали оттаявший мусор и ворошили снег в ходе акции «Кузбасс в порядке».

Людям помогали 594 единицы техники.


Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
13/04/2019
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