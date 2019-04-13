12 апреля прошла акция "Кузбасс в порядке"

Более 64,6 тысяч жителей области собирали оттаявший мусор и ворошили снег в ходе акции «Кузбасс в порядке».
Людям помогали 594 единицы техники.
Фото: пресс-служба АКО
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