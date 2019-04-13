12 апреля прошла акция "Кузбасс в порядке"

В Кемерове на мосту иномарка протаранила маршрутку В Кемерове водитель иномарки протаранил маршрутку во время гонки по мосту. Кадры с места аварии...

В кемеровской Лесной поляне собака напала и покусала ребенка В городе Кемерово к сотрудникам полиции обратилась местная женщина, сообщившая, что на территории...

Фильмы для взрослых начали снимать в Кемерове рядом с местным вузом По словам девушки, съемочная студия находится рядом с крупным кемеровским вузом, что может быть...