В Полысаево прошел концерт, посвящённый Дню Конституции

12 декабря 2018 года в Полысаевском городском округе в МБУК ДК «Родина» состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Конституции Российской Федерации «Россия - Родина моя!».

С одним из главных государственных праздников нашей страны присутствующих поздравили творческие коллективы Дворца культуры «Родина», подарив зрителям свои хореографические и вокальные номера. Для гостей выступили хоры ветеранов «Надежда» и «Россияночка», образцовый самодеятельный коллектив ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс», хореографическая студия «Ритм» и сольные вокалисты.

Благодаря тщательному подобранному репертуару, лейтмотивом которого стали песни, посвященные любви к России, зрители смогли сполна окунуться в праздничную атмосферу, также не оставили гостей праздника равнодушными выступления хореографических коллективов, которые сопровождались бурными аплодисментами.

Напомним, что 12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. С тех пор этот день является одним из самых значимых государственных праздников России. Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации» — так выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны.