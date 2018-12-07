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12 декабря в Управлении Росгвардии по Кемеровской области пройдет общероссийский день приема граждан

Управление Росгвардии по Кемеровской области приглашает жителей города и гостей столицы Кузбасса задать волнующие их вопросы, в том числе о вопросах трудоустройства. 
Общероссийский день приёма граждан состоится 12 декабря 2018 года с 12.00 до 20.00 по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 48 А. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Телефон для справок: 8 (3842) 36-88-32. 
Прием граждан будет осуществляться во всех филиалах вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области с 12.00 до 20.00.

Общество
kuzbassnews.ru
07/12/2018
Общество
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