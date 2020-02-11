12 февраля Кузбасс присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями»

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, завтра в Новокузнецке на базе лицея № 46 (ул. Климасенко, 25А) родители новокузнецких школьников смогут проверить свои знания и познакомится с особенностями проведения ЕГЭ. Участники пройдут регистрацию и проверку металлоискателем, прослушают инструктаж о соблюдении требований порядка проведения экзамена. Кроме того, родители напишут единый государственный экзамен по истории.
Также в рамках мероприятия начальник департамента образования и науки Кемеровской области Софья Балакирева и начальник Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области Ольга Лысых встретятся с родителями учащихся 9 и 11 классов, ответят на интересующие вопросы.
11/02/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
До 11 февраля часть дороги (от вокзала до улицы Кутузова) ещё функционировала, но и здесь движение...
|
Гипермаркет сегодня эвакуировали в Кемерове.
|
Кузбассовец, который накануне атаковал во дворе дома иномарку с помощью металлической трубы, был...
|
О негативных последствиях для частников неоднократно говорила директор "Автолайна"...