12 февраля Кузбасс присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями»

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, завтра в Новокузнецке на базе лицея № 46 (ул. Климасенко, 25А) родители новокузнецких школьников смогут проверить свои знания и познакомится с особенностями проведения ЕГЭ. Участники пройдут регистрацию и проверку металлоискателем, прослушают инструктаж о соблюдении требований порядка проведения экзамена. Кроме того, родители напишут единый государственный экзамен по истории.

Также в рамках мероприятия начальник департамента образования и науки Кемеровской области Софья Балакирева и начальник Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области Ольга Лысых встретятся с родителями учащихся 9 и 11 классов, ответят на интересующие вопросы.