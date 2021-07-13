Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

12 июля стартовала Международная студенческая стройка «Кузбасс — 300»

12 июля Международные студенческие отряды приступили к работе на масштабных стройках Кузбасса.

300 ребят из студенческих отрядов 13 регионов России, а также Казахстана и Беларуси начали работу в образовательном комплексе культурного кластера, спортивном комплексе «Кузбасс-Арена», крытом катке, теннисном корте и на других значимых объектах капитального строительства Кузбасса.

Участники стройки будут заниматься укладкой тротуарной плитки, работой по перемещению грузов и материалов на объекте, вязкой арматуры, заливкой бетонных оснований, а также складским учетом. Руководят проектом бойцы студотрядов из разных регионов страны: командир — Денис Чистяков из Кузбасса, комиссар — Дмитрий Чепурнов из Воронежской области, мастер — Милана Лунина из Омской области.

Кроме того, в Кузбассе будут трудиться 28 студентов в составе всероссийского студенческого медицинского отряда «Атлант». Бойцы студотряда будут работать в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 имени Г.П. Курбатова на должностях младшего и среднего медицинского персонала. Студенты направятся в хирургическое и терапевтическое отделения, поликлиники, а также в отделение для лечения COVID-19. Участники проекта будут оказывать помощь в транспортировке и размещении пациентов в отделения, уходе и наблюдении за пациентами, проведении вакцинации и регистрации, а также заполнении документации, журналов и многом другом. Командир проекта — Екатерина Алалыкина из Кузбасса, комиссар — Екатерина Волкова из Пермской области, мастер — Надежда Крутских из Оренбургской области.

Кроме профессиональной деятельности, бойцам предстоит пройти отрядный конкурс на «Лучшего бойца ВСМО «Атлант», в котором их ждут творческие, спортивные и профессиональные испытания.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
13/07/2021
Общество
Топ

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Первую аппликацию прививки от коронавируса получили 43,6% жителей Кузбасса
Прививку сделали более 540 тысяч человек, из них 7 тысяч – в праздничные дни, что говорит о...
Кемеровчан развезут по домам после праздничного салюта к 300-летию Кузбасса
Уже завтра, 10 июля, в Кемерове состоится большой праздничный концерт к 300-летию Кузбасса. После...
Кемеровские власти объяснили название Московской площади желанием школьников
Жители кузбасской столицы узнали, почему Московскую площадь назвали именно так, а не иначе....
Два ребенка погибли в Новокузнецке во время купания в реке
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о халатности. Отмечается, что оба...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus