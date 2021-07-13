12 июля стартовала Международная студенческая стройка «Кузбасс — 300»

12 июля Международные студенческие отряды приступили к работе на масштабных стройках Кузбасса.

300 ребят из студенческих отрядов 13 регионов России, а также Казахстана и Беларуси начали работу в образовательном комплексе культурного кластера, спортивном комплексе «Кузбасс-Арена», крытом катке, теннисном корте и на других значимых объектах капитального строительства Кузбасса.

Участники стройки будут заниматься укладкой тротуарной плитки, работой по перемещению грузов и материалов на объекте, вязкой арматуры, заливкой бетонных оснований, а также складским учетом. Руководят проектом бойцы студотрядов из разных регионов страны: командир — Денис Чистяков из Кузбасса, комиссар — Дмитрий Чепурнов из Воронежской области, мастер — Милана Лунина из Омской области.



Кроме того, в Кузбассе будут трудиться 28 студентов в составе всероссийского студенческого медицинского отряда «Атлант». Бойцы студотряда будут работать в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 имени Г.П. Курбатова на должностях младшего и среднего медицинского персонала. Студенты направятся в хирургическое и терапевтическое отделения, поликлиники, а также в отделение для лечения COVID-19. Участники проекта будут оказывать помощь в транспортировке и размещении пациентов в отделения, уходе и наблюдении за пациентами, проведении вакцинации и регистрации, а также заполнении документации, журналов и многом другом. Командир проекта — Екатерина Алалыкина из Кузбасса, комиссар — Екатерина Волкова из Пермской области, мастер — Надежда Крутских из Оренбургской области.



Кроме профессиональной деятельности, бойцам предстоит пройти отрядный конкурс на «Лучшего бойца ВСМО «Атлант», в котором их ждут творческие, спортивные и профессиональные испытания.