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12 июня 2017 года в городе Кемерово прошло мероприятие «Парад дружбы народов России»

        12 июня 2017 года в городе Кемерово в рамках государственного праздника «День России», Всероссийской акции «Парад дружбы народов России», поддержанной Губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым состоялось праздничное межнациональное межрегиональное мероприятие «Парад дружбы».

        В ходе мероприятия были организованы выставки-презентации национальных мастеров, состоялась XII Областная выставка-ярмарка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства «Кузбасский сувенир», пропагандирующие традиции и культурное национальное наследие Кузбасса.

         Кемеровская область, будучи отражением пестрой этнической палитры всей России, является многонациональным регионом, в котором проживают представители более 150 народов. Традиционные сувениры своего края на суд Кузбасских жителей представили мастера различных национальностей. Мастера своего дела обменивались опытом, делились своими творческими находками и «изюминками». С огромным удовольствием рассказывали желающим про свои работы, показывая мастер-классы. Полысаевский городской округ представил Скрипниченко Николай Михайлович - мастер декоративно-прикладного искусства по художественной обработке камня и кости мамонта. Все его работы вырезаны вручную, а основой для творчества являются бивни мамонта. Уже более 15 лет Николай Михайлович вкладывает душу в свое любимое занятие. В его ассортименте шкатулки, четки, ножи, гребешки, обереги, талисманы, кресты, муштуки, фигурки мамонтов, украшения. Но на этом мастер не хочет останавливаться. У него еще очень много задумок, которые он обязательно воплотит в жизнь.

          Кемеровчане и гости города могли не просто познакомиться с творчеством лучших мастеров, но и приобрести понравившийся праздничный сувенир или рукотворный предмет быта.

          В завершении все участники получили благодарственные письма Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области (Кемеровский областной центр народного творчества и досуга) за участие в выставке-ярмарке в рамках праздничного межнационального межрегионального мероприятия, посвященного государственному празднику «День России».

 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/06/2017
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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