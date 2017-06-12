12 июня 2017 года в Полысаевском городском округе утро для горожан началось с Гимна РФ. В 10:00 часов из средств громкого вещания МБУК «ДК «Родина» зазвучал Гимн РФ. Продолжился праздник в городском парке имени И.И. Горовца, где прошел праздничный концерт, посвящённый Дню России.
Творческие коллективы «Дворца культуры «Родина» и Детский центр досуга и развития «Хахатун» поздравили всех с государственным праздником, а так же порадовали жителей и гостей города исполнением вокальных и хореографических номеров эстрадного и народного жанров. В программе приняли участие около 100 воспитанников творческих коллективов: хореографическая студия «Ритм», образцовый коллектив, ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс», народный самодеятельный коллектив, ансамбль сценического фольклора «Любавушки», Шоу-группа «Позитив», шоу-группа «Кроха», а также сольные исполнители.
В парке звучали песни и мелодии, посвящённые нашей Родине и несмотря на ненастную погоду, праздник удался на славу!
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