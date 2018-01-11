129 единиц снегоуборочной техники и 256 дорожных рабочих вышли на уборку кемеровских улиц

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Первоочередной задачей благоустроителей стала очистка от снега тротуаров и дорог Кемерова. В уборке принимают участие несколько видов снегоуборочных машин, в том числе 16 фронтальных погрузчиков, 32 тракторные щётки, 22 самосвала, 28 МКД с плужно-щёточным оборудованием и пескоразбрасывателями.
Работы проводятся во всех районах города, так, на проспектах Ленина, Октябрьском, Советском, Ленинградском, улицах 40 лет Октября, Марковцева, Александрова и других. Рабочие и техника очищают проезжую и пешеходную зоны, убирают снег с остановочных площадок, пешеходных переходов и подходов к ним.
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