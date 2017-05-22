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13-14 мая в Кемерово прошёл V Межрегиональный конкурс-фестиваль "Созвездие улыбок. Первые шаги. Хореография"

13-14 мая в городе Кемерово прошёл V Межрегиональный конкурс-фестиваль "Созвездие улыбок. Первые шаги. Хореография".  Два конкурсных дня прошли под флагами улыбок, дружеской атмосферы и хорошего настроения! Более двух тысяч юных участников собрал конкурс со всех уголков Кузбасса.

Самые маленькие танцоры из Дворца Культуры «Родина» приняли участие в фестивале и привезли заслуженные награды. Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» под руководством Оксаны Валерьевны Завьяловой пришли к своим очередным победам: сразу  в двух номинациях ребята завоевали звание Лауреата I степени – «эстрадный танец 8 лет» и «эстрадный танец 6 лет».

Первая младшая группа представила на суд жюри веселый танец «Человечки»; Вторая младшая группа достойно выступила с номером «Динозаврик».

Жюри отметили наших ребят словами похвалы: «Коллектив выступил на высшем уровне, очень технично, несмотря на юный возраст! Удивили своей эмоциональностью, артистизмом. У ребят очень интересные концертные костюмы, яркие номера, соответствующие их возрасту». Яркие костюмы наших коллективов всегда отмечали на разных уровнях, так и в этот раз оргкомитет не оставил незамеченными труды костюмера Дворца Культуры «Родина», Тумайкиной Натальи Даниловны. Ей было вручено почетное благодарственное письмо.

Мы рады поздравить наших ребят и руководителей с победой,  желаем и дальше радовать нас своими успехами и творчеством, уверенно шагать к победам!

 

Культура
Кемерово
Полысаево
kuzbassnews.ru
22/05/2017
Культура
Кемерово
Полысаево
Новости Кузбасса

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