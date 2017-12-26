13-летняя пловчиха Александра Сабитова установила два рекорда России

С 22 по 23 декабря в Санкт-Петербурге прошли ХI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», в которых приняли участие 240 спортсменов из 10 стран.
Мастер спорта России Александра Сабитова из Новокузнецка завоевала золотые медали на дистанциях 200 м баттерфляем с результатом 2:06,79 и 100 м баттерфляем с результатом 56,84, установив два юношеских рекорда России.
Тренирует спортсменку Елена Поданева.
26/12/2017
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