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130 больных коронавирусом получают лечение в Кузбассе

По состоянию на 11 утра 29 апреля в Кузбассе еще у двенадцати пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто тринадцать больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек.

Выздоровело 11. Скончалось 2.

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kuzbassnews.ru
29/04/2020
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