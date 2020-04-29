130 больных коронавирусом получают лечение в Кузбассе

По состоянию на 11 утра 29 апреля в Кузбассе еще у двенадцати пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто тринадцать больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек.

Выздоровело 11. Скончалось 2.