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1300 подростков трудоустроят в Кузбассе по программам летней занятости

В 2020 году на организацию летней занятости несовершеннолетних в Кузбассе планируется направить более 10 млн рублей. Это позволит за счет средств областного бюджета оплатить труд 1300 подростков, работающих во время каникул.

Для этого будут сформированы трудовые бригады и молодежные отряды. Потребность в трудоустройстве подростков в регионе очень высока. Как показала практика, ребята очень ответственны и активно выполняют свою работу, а ее результаты всегда положительно сказываются на внешнем облике территорий региона. В этом году для обеспечения необходимых норм санитарной безопасности работы будут проводиться со строгим соблюдением социальной дистанции, при обязательном использовании средств индивидуальной защиты (перчаток и масок), подчеркнули в Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.

Министерство совместно с органами по делам молодежи и молодежными учреждениями муниципальных образований ведет работу по организации занятости подростков в летний период. Особое внимание при этом уделяется несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Перед началом летнего трудового семестра на местах определяются объекты, с учетом их социальной значимости, объемы деятельности отрядов и бригад и необходимое количество рабочих мест.

С каждым муниципальным образованием заключается соглашение о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Кузбасса по организации деятельности подростковых трудовых бригад, принимающих участие в благоустройстве. Также для обеспечения летней занятости привлекаются средства из бюджета муниципальных образований и службы занятости населения, средства работодателей.

Каждый год традиционно особое внимание уделяется «столице» Дня шахтера. В этом году это город Белово. Трудовые бригады там будут задействованы на подготовке основных городских объектов к торжествам.

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kuzbassnews.ru
20/06/2020
Общество
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