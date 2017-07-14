Новости Кузбасса

14 июля 2017 года прошел V Межрегиональный фестиваль национальных культур «Истоки» в Крапивинском районе. Фестиваль был организован на территории этнографического центра традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог». В этом году приняли участие коллективы из Мысков, Новокузнецка, Кемерова, Барнаула, Новосибирска, Крапивинского и Беловского районов. Фольклорные коллективы подготовили для зрителей народные песни, танцы, игры, фрагменты обрядов. Полысаевский городской округ представил коллектив «ДК «Родина» детский ансамбль народной песни «Задоринки», руководителем которого является Асемгуль Ораловна Побожакова.

В программе фестиваля была организована выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по изготовлению сувениров, украшений, бисероплетению, художественной росписи, плетению из лозы, изобразительному искусству и др. Все желающие могли приобрести творческие работы мастеров из соломы, бисера, глины, традиционные куклы, чаи и травы.

В завершении лучшие артисты были награждены дипломами лауреатов, в числе которых были и вокалисты ансамбля «Задоринки» - Андриевская Мария, Козырева Арина.