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14 июля начнется демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

Здание ТРЦ «Зимняя вишня» после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции.

С 14 июля начнется демонтаж здания. Его начнут с разбора внешних элементов. К 19 июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа продлится 40 дней.

Расположенные рядом офисные здания, которые запитывались газовой котельной вместе с ТРЦ, подключены к другим источникам теплоснабжения.

До 1 сентября будет проведено благоустройство стихийного мемориала в память о погибших при пожаре.

 

 

Фото из открытых источников

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