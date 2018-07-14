14 июля начнется демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

Здание ТРЦ «Зимняя вишня» после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции.
С 14 июля начнется демонтаж здания. Его начнут с разбора внешних элементов. К 19 июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа продлится 40 дней.
Расположенные рядом офисные здания, которые запитывались газовой котельной вместе с ТРЦ, подключены к другим источникам теплоснабжения.
До 1 сентября будет проведено благоустройство стихийного мемориала в память о погибших при пожаре.
Фото из открытых источников