14 июня в Полысаево прошло празднование Дня медицинского работника

14 июня в Полысаевском городском округе прошло мероприятие посвященное Дню медицинского работника, празднование состоялось в «ДК «Родина».

День медицинского работника – один из самых значимых и почитаемых профессиональных праздников в нашей стране. Невозможно представить наш мир без специалистов, которые ежедневно борются за здоровье и жизнь людей.

С поздравительной речью выступила заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Лариса Григорьевна Капичникова.

Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа Наталья Евгеньевна Кентнер поздравила работников медицины с праздником, вручила им почетные грамоты и благодарственные письма.

Так же присутствующих коллег поздравил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Полысаевская городская больница» Евгений Александрович Хохлов.

Много слов благодарности и поздравлений звучало для медиков в этот день, творческие коллективы «ДК «Родина» подарили всем гостям прекрасное настроение и заряд положительных эмоций на долгое время.