148 работников «Кузбассэнерго - РЭС» получили награды в связи профессиональным праздником

В честь профессионального праздника 148 сотрудниковфилиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго - РЭС» отмечены наградами разного уровня за добросовестный труд и вклад в развитие энергетики Кузбасса.

Торжественное награждение электросетевиков прошло в Кемерове в Музыкальном театре им. А. Боброва. По решению Коллегии Администрации Кемеровской области 7 человек были удостоены областных орденов, медалей, нагрудных знаков. На губернаторском приеме в честь Дня энергетика первый заместитель губернатора Владимир Чернов поблагодарил их за профессионализм, ответственную работу и пожелал дальнейших трудовых успехов на благо Кузбасса и его жителей.

Почетные грамоты коллегии администрации Кемеровской области получили 44 сотрудника «Кузбассэнерго – РЭС». Среди них электромонтеры оперативно-выездных бригад, инженеры, диспетчеры и мастера — те люди, от которых непосредственно зависит бесперебойное энергоснабжение земляков. Без внимания не остались и дети энергетиков: медали «Надежда Кузбасса» удостоена Татьяна Киселева. Ее мама, Елена Киселева трудится техником в Новокузнецком РЭС.

Звания «Заслуженный энергетик Кузбасса» удостоены главный инженер Мысковского РЭС Николай Шанин и главный специалист службы эксплуатации автоматизированных систем управления Ирина Белых. Начальник службы высоковольтных линий Николай Иванов награжден орденом «За обустройство земли Кузнецкой». Его трудовой стаж составляет 47 лет, из них 32 года Николай Иванович отдал энергетике.

Также на губернаторском приеме в честь Дня энергетика областной медалью «За достойное воспитание детей» награжден Вадим Гавриленко, который кроме своих детей воспитывает еще трех приёмных.

Накануне Дня энергетика в центральном офисе «Кузбассэнерго – РЭС» и в зданиях производственных отделений открываются Доски почета. На них будут размещены фотографии 27 самых достойных и уважаемых работников филиала.