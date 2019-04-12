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15 апреля Кемеровская область переходит на цифровое вещание. УФАС следит за ситуацией

Отключение аналогового телевизионного вещания в Кемеровской области состоится 15 апреля. Антимонопольный орган с февраля 2019 года активно освещал всю информацию по переходу на «цифру». Кемеровское УФАС России размещало материалы на официальном сайте, представители управления выступали с интервью и комментариями для средств массовой информации, проводили брифинги. Кузбасс показал хороший уровень подготовки к изменениям: органы местного самоуправления  контролировали ситуацию, подключали большое количество волонтеров, много информации о переходе транслировали местные теле и радио каналы.

Перед антимонопольными органами стоит задача не допустить необоснованного роста цен на цифровые приставки, а также дефицита специального оборудования в магазинах области. На этой неделе сотрудники управления провели выездные мероприятия в торговые сети,  изучили наличие ресиверов (цифровых приставок) в дешевом сегменте (до 1 тысячи рублей). По данным управления вся продукция имеется в наличии, цена на это специальное оборудование начинается от 890 руб.

Отслеживать ситуацию в связи с переходом на цифровое вещание УФАС продолжит до лета. 

О случаях резкого повышения цен на цифровые ресиверы в магазинах федеральных сетей (DNS, «М-Видео», «Эльдорадо» и т.д.) потребители могут сообщить в ФАС России. Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, СП-3. E-mail: delo@fas.gov.ru.

С информацией о завышении цен розничными магазинами региона граждане вправе обратиться в Кемеровское УФАС России. Адрес: ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 650000. E-mail: to42@fas.gov.ru.

 

Напоминаем, что гражданам, использующим аналоговые модели телевизоров, необходимо приобрести специальное оборудование для приёма цифрового сигнала (цифровые приставки, поддерживающие стандарт DVB-T2).

Общество
kuzbassnews.ru
12/04/2019
Общество
Новости Кузбасса

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