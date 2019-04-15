Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

15 апреля на Кемерово обрушился шквал ложных звонков о минировании

15 апреля в Кемерово поступило десять ложных звонков о минировании учреждений, включая городскую администрацию, ее структурные подразделения – территориальных управлений, МФЦ, а также Кемеровскую областную больницу на проспекте Октябрьском и больницу имени Подгорбунского на улице Островского, и бизнес-центры.

Информация о взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.

 

 

 

Фото из открытых источников.

Общество
Происшествия
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/04/2019
Общество
Происшествия
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жительница Новокузнецка устроила вечеринку и лишилась драгоценностей
По данным следствия, преступление произошло во время вечеринки, которую устроила 42-летняя...
В Кемерове неизвестный избил школьника
В Кемерове неизвестный мужчина избил 12-летнего школьника. Еще одному подростку он разрисовал...
В Кузбассе охотникам стало труднее выслеживать медведей
В Кемеровской области началась весенняя охота на косолапых обитателей леса. Хозяину тайги следует...
Депутаты Госдумы от Ямала не смогли увеличить свои доходы в 2018 году
Депутат Госдумы Григорий Ледков заработал за 2018 год чуть больше 5 млн рублей (4,5 млн по итогам...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus