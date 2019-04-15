15 апреля на Кемерово обрушился шквал ложных звонков о минировании

15 апреля в Кемерово поступило десять ложных звонков о минировании учреждений, включая городскую администрацию, ее структурные подразделения – территориальных управлений, МФЦ, а также Кемеровскую областную больницу на проспекте Октябрьском и больницу имени Подгорбунского на улице Островского, и бизнес-центры.
Информация о взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном из случаев.
Фото из открытых источников.
15/04/2019
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