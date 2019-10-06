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15 микроавтобусов переданы в центры соцобслуживания сельских районов

15 микроавтобусов переданы в центры соцобслуживания сельских районов для перевозки граждан старшего поколения.

Автомобили приобретены в рамках реализации национального проекта «Демография» в части региональной программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение»). На эти цели было направлено более 28 млн рублей из федерального бюджета.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
06/10/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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