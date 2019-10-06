15 микроавтобусов переданы в центры соцобслуживания сельских районов

Житель Новокузнецка впал в кому в Турции Во время отдыха в Турции у новокузнечанина произошла остановка сердца, в результате которой он впал...

В Кемерове юрист избила фельдшера скорой помощи из-за документов В кабинете Кемеровской станции скорой помощи юрист напала на фельдшера. Заснятый ролик разместили в...

Кемеровский областной кардиоцентр отметил 30-летие В Кемеровском кардиодиспансере установлена высокотехнологичная медтехника для лечения патологии...