15 микроавтобусов переданы в центры соцобслуживания сельских районов для перевозки граждан старшего поколения.
Автомобили приобретены в рамках реализации национального проекта «Демография» в части региональной программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение»). На эти цели было направлено более 28 млн рублей из федерального бюджета.
Фото: пресс-служба АКО
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