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15 нарушителей режима изоляции привлечено к ответственности

Мероприятия по проверке соблюдения гражданами режима самоизоляции проводятся ежедневно. Задействованные в рейдах сотрудники полиции обеспечены средствами защиты: перчатками и медицинскими масками.

В Новокузнецке участковый уполномоченный полиции выявил, что 32-летний местный житель, вернувшийся из Таиланда, дважды нарушил режим изоляции, в которой должен находиться до 3 апреля. Полицейский составил в отношении мужчины два протокола по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль». Санкции данной статьи предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

В общей сложности с начала проведения проверочных мероприятий полицейские выявили уже 63 нарушения режима изоляции. Сотрудниками полиции составлено 11 протоколов, еще 4 протокола по материалам стражей порядка составили специалисты Роспотребнадзора, по остальным фактам проводятся проверки.

Кузбасские полицейские напоминают, что для нарушителей карантина предусмотрено наказание в соответствии со статьями 6.3 и 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, статьей 236 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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kuzbassnews.ru
31/03/2020
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