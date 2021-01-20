15 новых междугородных автобусов поступили в муниципалитеты Кузбасса

Партия вместительных автобусов марки ЛИАЗ общей стоимостью 120 миллионов рублей поступила в рамках государственной программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса». Техника направлена в 8 муниципалитетов региона.

Стоимость одного автобуса — около 8 млн рублей. В этой модели 44 пассажирских места, техника работает на дизельном топливе, соответствующем экологическому классу Евро – 5. Каждый автобус оборудован прибором контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб, а также автоматической системой пожаротушения.

3 автобуса направлены в Мариинск, по 2 ЛИАЗа получат Новокузнецк, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, поселки городского типа Ижморский и Зеленогорский, по одному автобусу — Анжеро-Судженск и Междуреченск.