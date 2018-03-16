15 семей из поселка Усть-Кабырза получили бесплатную страховку от паводка

Глава района Владимир Макута провёл выездное заседание противопаводковой комиссии с привлечением поселкового актива пос. Усть-Кабырза.

Директор школы рассказала, что учебное заведение полностью готово к приёму эвакуированных жителей, а фельдшер доложила, что немобильных граждан в поселке нет, и основная задача – обеспечить льготные категории индивидуальными аптечками. Эта работа выполнена, в ФАПе сформирован запас всех необходимых средств.

Также глава района вручил льготные полисы 15 семьям поселка. Всего в Горной Шории поддержку областного получат 64 семьи, это малообеспеченные неполные и многодетные семьи, инвалиды, малообеспеченные пожилые граждане.