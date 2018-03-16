15 семей из поселка Усть-Кабырза получили бесплатную страховку от паводка

Глава района Владимир Макута провёл выездное заседание противопаводковой комиссии с привлечением поселкового актива пос. Усть-Кабырза.
Директор школы рассказала, что учебное заведение полностью готово к приёму эвакуированных жителей, а фельдшер доложила, что немобильных граждан в поселке нет, и основная задача – обеспечить льготные категории индивидуальными аптечками. Эта работа выполнена, в ФАПе сформирован запас всех необходимых средств.
Также глава района вручил льготные полисы 15 семьям поселка. Всего в Горной Шории поддержку областного получат 64 семьи, это малообеспеченные неполные и многодетные семьи, инвалиды, малообеспеченные пожилые граждане.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Девятнадцатого марта текущего года в городе Кемерово стартует международный театральный конкурс.
|
«Металлург», уступающий после игр в Санкт-Петербурге в серии до 4 побед со счетом 0:2, сегодня и 17...
|
СГК заменит в текущем году более пяти километров ветхих теплосетей в городе Кемерово. Об этом...
|
Сотрудники полиции приостановили деятельность 17 цехов по производству контрафактного алкоголя и...