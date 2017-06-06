Новости Кузбасса

В столице Кузбасса продолжается ремонт дорог по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Основные работы по укладке асфальта завершены на ул. Арочной, ул. Орджоникидзе, ул. Васильева, ул. Автозаводская, ул. 4-я Цветочная. В ближайшее время дорожники на этих участках занизят бордюрные камни у пешеходных переходов и обустроят остановочные и парковочные карманы.
Подрядные организации работают на 15 участках улично-дорожной сети. Так, в ночь на 6 июня специалисты приступили к фрезерованию пр. Ленина, от ул. Соборной до ул. Терешковой.
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