Новости Кузбасса

В столице Кузбасса продолжается ремонт дорог по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Основные работы по укладке асфальта завершены на ул. Арочной, ул. Орджоникидзе, ул. Васильева, ул. Автозаводская, ул. 4-я Цветочная. В ближайшее время дорожники на этих участках занизят бордюрные камни у пешеходных переходов и обустроят остановочные и парковочные карманы.

Подрядные организации работают на 15 участках улично-дорожной сети. Так, в ночь на 6 июня специалисты приступили к фрезерованию пр. Ленина, от ул. Соборной до ул. Терешковой.