Новости Кузбасса

16 февраля в Полысаево прошел I городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
16 февраля 2019 года в Полысаевском городском округе в МБУК ДК «Родина» прошел I городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Целью конкурса является – развитие у участников активной гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, повышение общественной значимости организованного творческого досуга молодежи, детей и старшего поколения.
За месяц до начала фестиваля-конкурса организаторам поступило 24 заявки. Участники разных возрастных категорий продемонстрировали свои таланты в номинациях: сольное исполнение, дуэты, ансамбли и хоры, авторы-исполнители.
Перед жюри конкурса стояла непростая задача, так как многие участники показали высокий уровень подготовки и вокального мастерства. По итогам конкурса результаты распределились следующим образом:
Город Ленинск Кузнецкий:
- Номинация: ансамбли и хоры, старшая категория: народный самодеятельный коллектив, хор русской песни - диплом лауреата 1 степени (МБУК «ЦДК», рук. Рачков Антон Олегович), самодеятельный ансамбль народной песни «Березка» - диплом лауреата 3 степени (МАДОУ №3, рук. Побожакова Асемгуль Ораловна).
- Номинация: ансамбли и хоры, смешанная категория: Образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль русской песни «Бубенцы» - диплом лауреата 1 степени (МБУК «ЦДК», рук. Плетнева Ольга Германовна).
- Номинация: ансамбли и хоры, младшая категория: Детский ансамбль народной песни «Ягодка» - диплом лауреата 1 степени (МАДОУ №3, рук. Побожакова Асемгуль Ораловна).
Город Полысаево:
- Номинация: ансамбли и хоры, старшая категория: самодеятельный хор народной песни «Оберег» - диплом лауреата 2 степени (МАУК «ДК «Полысаевец», рук. Побожакова Асемгуль Ораловна).
- Номинация: сольное исполнение, средняя категория: Поддубных Александра - диплом лауреата 1 степени (МБОУ «СОШ № 44», рук. Горожанина Любовь Николаевна), Власенко Илья - диплом лауреата 2 степени (МБОУ «СОШ № 44», рук. Горожанина Любовь Николаевна), Гольм Ксения - диплом лауреата 3 степени (МБУК «ДК «Родина», рук. Савченко Татьяна Анатольевна).
- Номинация: сольное исполнение, младшая категория: Земцова Анастасия - диплом лауреата 1 степени (МБУК «ДК «Родина», рук. Квашнина Татьяна Викторовна), Кравченко София - диплом лауреата 2 степени (МАУК «ДК «Полысаевец», рук. Сухорукова Елена Александровна), Варенникова Полина - диплом лауреата 3 степени (МБУК «ДК «Родина», рук. Квашнина Татьяна Викторовна).
- Номинация: авторская песня, младшая категория: Маланина Алина - диплом лауреата 1 степени (МАУК «ДК «Полысаевец», рук. Сухорукова Елена Александровна).
- Номинация: дуэты, средняя категория: Поддубных Александра и Шумилова Елизавета - диплом лауреата 1 степени (МБУ ДО «ДШИ № 54», рук. Щербинина Тамара Васильевна), Балухтина Ксения и Прокоса Арина - диплом лауреата 2 степени (МБОУ ДО «ДДТ», рук. Чепелова Ольга Сергеевна).
- Номинация: дуэты, младшая категория: Земцова Анастасия, Терешкина Алиса - диплом лауреата 1 степени (МБУК «ДК «Родина», рук. Квашнина Татьяна Викторовна), Купцов Денис и Купцова Алина - диплом лауреата 2 степени (МБОУ «Школа № 32» , рук. Чепелова Ольга Сергеевна).
- ГРАН-ПРИ: Алёна Журавлёва (МБУК «ДК «Родина», рук. Татьяна Викторовна Квашнина).
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