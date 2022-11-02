16 семей из Кузбасса уже оплачивают маткапиталом услуги школ и садов, созданных ИП

В Кузбассе 16 семей решили воспользоваться возможностью направить средства материнского капитала на оплату услуг частных детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями (ИП).

Об этом в ходе пресс-конференции о реализации нацпроекта «Демография» рассказала заместитель управляющего ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу Ольга Фалалеева.

- Изменения в законодательстве позволяют с 15 августа владельцам материнского капитала направить средства на оплату услуг организаций, созданных ИП. Раньше можно было оплатить маткапиталом только образовательные услуги частных детсадов и школ, открытых юрлицами. Чтобы использовать средства маткапитала по этому направлению, необходимо соблюдение нескольких условий. Первое – это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя. Второе условие – это наличие у предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность, - отметила Ольга Ильинична.

Распорядиться материнским капиталом сразу после рождения (усыновления) ребенка, давшего право на сертификат, можно на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования. К ним относятся: оплата содержания ребенка, а также присмотр и уход в детском саду (в том числе частном), либо у индивидуального предпринимателя.

По программам основного образования (школа, техникум, институт) и дополнительного образования (например: лепка, иностранный язык, танцы) распоряжение возможно, когда ребенку исполнится три года.

И в том и в другом случае использовать средства допускается на любого ребенка в семье.

Сегодня материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты. В Кузбассе 83% от общего количества распорядившихся маткапиталом с 2007 г. выбрали вариант улучшения жилищных условий. На втором по популярности месте – оплата образования, на третьем – получение ежемесячной выплаты.

Программу государственной поддержки семей с детьми Пенсионный фонд реализует с 2007 г., когда появился материнский (семейный) капитал. С этого времени его получили 238 тысяч кузбасских семей. Общая сумма государственных средств по этому направлению в Кемеровской области составила на сегодня около 76 млрд рублей.

Получайте еще больше полезной информации о материнском капитале и мерах поддержки семей с детьми в официальном телеграм-канале ПФР (t.me/pensionfond).

Фото из открытых источников