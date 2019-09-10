16 сентября в Березовском начинается отопительный сезон

Отопительный сезон в Берёзовском стартует 16 сентября.
В период подключения в городе действует горячая линия по вопросам теплоснабжения многоквартирных домов. Телефоны горячей линии: 3-61-57 (приемная ЖКХ), 3-69-11 либо 05 (ЕДДС).
10/09/2019
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